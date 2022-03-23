İBB'nin öğrenci kartlarına kademeli tarife teklifi reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci kartı tarifesinin "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" olması teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı.
Toplantıda İBB’nin öğrenci kartı tarifesinin "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" olması teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.
Zam yapılması gündemdeydi
Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerinde artış yapılması beklenirken, öğrenci kartlarında 25 yaş sınırı getirilmesi de alınacak kararlar arasında bulunuyordu.