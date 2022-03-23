İBB'nin öğrenci kartlarına kademeli tarife teklifi reddedildi

Ekonomi

Milyonlarca kaçak makaron ve sigara filtresi ele geçirildi: Devlete faturası 25 milyar lira

Gümrük Muhafaza ekiplerince tüm ülkede yapılan operasyonlarda milyonlarca kaçak sigara, sarmalık tütün ve makaron ele geçirdi. Tütün mamullerinden 2021 yılında toplanan ÖTV ve KDV tutarı yaklaşık 83 milyar TL’yi bulmuştu. Yasa dışı tütün ve tütün mamullerinin oluşturduğu vergi kaybının ise bu sene 25 milyar TL’yi aşacağı öngörülüyor.