Gündem İBBnin öğrenci kartlarına kademeli tarife teklifi reddedildi
İSTANBUL

İBB'nin öğrenci kartlarına kademeli tarife teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci kartı tarifesinin "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" olması teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.

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Haber Merkezi Diğer
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşıma ek zam gündemiyle toplandı.

Toplantıda İBB’nin öğrenci kartı tarifesinin "25 yaş altı olanlar standart tarife 78 TL, 25 -30 yaş sınırı 267 TL, 30 yaş üstü 390 TL" olması teklifi UKOME’de oy çokluğu ile reddedildi.

Zam yapılması gündemdeydi

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerinde artış yapılması beklenirken, öğrenci kartlarında 25 yaş sınırı getirilmesi de alınacak kararlar arasında bulunuyordu.

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 50 zam yolda: Öğrenci kartına 25 yaş sınırı
FOTOĞRAF 14
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İETT Genel Müdürü Alper Bilgili geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma zam talebinin İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünlü toplantısında gündeme geleceğini ifade ederek, “Bu rakımın yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum\" demişti.<br><br>
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Birgün'ün haberine göre; İstanbul'da toplu taşımaya en son üç ay önce yüzde 36 zam kararı alınmasının ardından UKOME bugün toplu ulaşıma ek zam gündemiyle yeniden toplanacak.
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Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenci kartlarına da 25 yaş sınırı getirmesi bekleniyor.
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UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.
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Ancak aradan geçen 3 ayda akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı.
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Motorinin litresi 21 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi.
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1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira.
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Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor.
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Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.
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İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 50 zam yolda: Öğrenci kartına 25 yaş sınırı
UKOME İstanbul'da ulaşıma zam gündemi ile bugün toplanıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle indirimli İstanbulkart ve toplu ulaşım ücretlerinde artış yapılması beklenirken, öğrenci kartlarında 25 yaş sınırı getirilmesi de alınacak kararlar arasında bulunuyor.


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