İstanbul'da trafik çilesi: Haftanın ilk iş günü yollar kilitlendi sürücüler isyan etti

İstanbul D-100 Çobançeşme kavşağı-Mahmutbey kavşağı arası her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken, Nurtepe viyadüğünün Okmeydanı-Hasdal kavşağı yönü ile TEM Otoyolu Hasdal kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik ağır seyrediyor. Otoyolun Bağcılar Yüzyıl mevkisinde de her iki yönde araçlar yavaş ilerliyor.