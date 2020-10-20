İstanbul'da trafik denetimlerinde yeni dönem: Uyuşturucu kitleri de kullanılmaya başlandı İstanbul'da polis ekiplerince hafta sonu yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 259 kişinin ehliyetine el konuldu, 174 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 8 kişinin de ilk kez kullanılan test kitleriyle yapılan taramada uyuşturucu madde kullanımı pozitif çıktı. Para cezası kesilen şoförlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 16:59 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 17:13 AA