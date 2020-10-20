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Gündem İstanbulda trafik denetimlerinde yeni dönem Uyuşturucu kitleri de kullanılmaya başlandı
İSTANBUL

İstanbul'da trafik denetimlerinde yeni dönem: Uyuşturucu kitleri de kullanılmaya başlandı

İstanbul'da polis ekiplerince hafta sonu yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 259 kişinin ehliyetine el konuldu, 174 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 8 kişinin de ilk kez kullanılan test kitleriyle yapılan taramada uyuşturucu madde kullanımı pozitif çıktı. Para cezası kesilen şoförlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 16-17 Ekim'de "alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı" ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimde, 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaktan 259 kişinin sürücü belgesi geçici süre geri alındı, 174 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucuyu fare ilacıyla yapıyorlarmış
GÜNDEM
Uyuşturucuyu fare ilacıyla yapıyorlarmış
  • Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimlerde teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlandı.

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6 bin 333 lira ceza

Denetimde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 8 kişinin, test sonucunun pozitif çıkması üzerine savcılık talimatıyla alınan kan veya idrar numuneleri doğrultusunda, sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alındı, her sürücüye 6 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

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