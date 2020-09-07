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Gündem İstanbuldaki denetimlerde ilginç tablo Her üç araçtan ikisi ceza yedi
İSTANBUL

İstanbul'da trafik ekipleri iki günde 2519 araca 1 milyon TL ceza kesti

İstanbul'daki denetimlerde ilginç tablo: Her üç araçtan ikisi ceza yedi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Trafik ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında yapılan denetimlerde kontrol edilen her üç araçtan ikisine cezai işlem uygulanırken, toplamda 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'daki denetimlerde kontrol edilen 3 bin 923 araçtan 2 bin 519'una cezai işlem uygulandı.
İstanbul'daki denetimlerde kontrol edilen 3 bin 923 araçtan 2 bin 519'una cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma ve Cumartesi günleri 17.00 ile gece 03.00 saatleri arasından Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ilçeleriyle D-100 Karayolu ve sahil yolunda denetim yapıldı.

Denetimlere 38 resmi, 16 sivil ve 14 motorlu ekip olmak üzere toplam 122 personel katıldı.

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Denetimlerde kontrol edilen 3 bin 923 araçtan 2 bin 519'una cezai işlem uygulandı.

2 BİN 519 ARACA İŞLEM

Yapılan denetimlerde 3 bin 923 araç kontrol edildi. Trafik polisleri, abartı egzozdan 111, makas atmaktan 91, alkollü araç kullanmaktan 63, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 65, emniyet şeridini ihlal etmekten 14, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 344, emniyet kemeri takmamaktan 562, toplu taşıma araçlarında ise Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranmaktan 38 araç ve diğer nedenlerden bin 231 olmak üzere 2 bin 519 işlem yapıldı.

  • 139 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi. 1 tane çalıntı motosiklete ise el konuldu.

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