Gündem İstanbulda trafik yoğunluğu yaşanıyor
İSTANBUL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde artan trafik akışındaki yoğunluk devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Arşiv

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolu Şirinevler'den itibaren Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'ne kadar trafikte yoğunluk yaşanırken, TEM oto yolu Mahmutbey gişelerinden itibaren Esenyurt'a kadar olan kısımda trafik yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde trafikte yoğunluk görülürken, Büyükçekmece yönünde trafik akışında sıkıntı yaşanmıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu oluşurken,
Kozyatağı'ndan Avrasya Tüneli istikametindeki trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM otoyolunda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde Altunizade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde de Kavacık'ta yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na kentte 09.20 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak kaydedildi.

İstanbul'da pazartesi mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 50'ye ulaştı
GÜNDEM
İstanbul'da pazartesi mesaisi erken başladı: Yoğunluk yüzde 50'ye ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine çıktı
GÜNDEM
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine çıktı

İstanbul'da trafik başladı: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
GÜNDEM
İstanbul'da trafik başladı: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerinde
OYNAT 00:34
İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerinde
İstanbul'da mesai saatinin bitmesiyle birlikte yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi. Bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları olduğu gözlendi.


Şaşırtan fiyat farkı!

Şaşırtan fiyat farkı!

​Tarladan 50 kuruşa çıkıp markette 8 liraya satılıyor.
AK Partiye bir katılım daha

AK Parti'ye bir katılım daha

​Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı.
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBBnin Adalardaki zorbalığını Yeni Şafaka anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

​Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama.

​Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.