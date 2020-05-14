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Gündem İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 42lere ulaştı
İSTANBUL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42'lere ulaştı

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 42'lere kadar ulaşırken belirli noktalarda trafik durma noktasına kadar geldi.

Haber Merkezi DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre trafikte yoğunluğu yaşanmamıştı. Bugün akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul'un belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

  • D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışından Beylikdüzü istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Haliç Köprüsü'nde saat 18.00 itibari ile çift yönlü yoğunluk oluştu.

İBB'nin trafik haritasında saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 42'lere kadar ulaştı.

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