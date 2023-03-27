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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı

İstanbulular haftanın ilk iş gününe trafik yoğunluğu ile başladı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı.

09:46 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Yoğunluk yüzde 50'yi aştı

Yoğunluk yüzde 50'yi aştı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü çift yönlü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde, TEM kara yolu Seyrantepe ile Büyükdere Caddesi'nde trafik durdu. İşe giden vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştururken Mecidiyeköy'de ana arterlerdeki metro, metrobüs ve İETT aktarma noktalarında da kuyruklar oluştu.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde ise her iki istikamette trafik akışı yoğun.

D-100 karayolu Ankara istikametinde Küçükçekmece Gölü girişinde başlayan trafik Avcılara'a kadar etkili oluyor. TEM otoyolu Avcılar mevkisi Ankara istikametinde de yoğunluk sürüyor.

TEM ile D-100 kara yolunu birbirine bağlayan Hadımköy yolunda ise her iki istikamette trafik yer yer ağır ilerliyor.



#trafik yoğunluğu
#istanbul
#D-100
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