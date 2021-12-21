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İSTANBUL

İstanbul’da tramvay arızası: Seferler aksadı

T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle seferler Karadeniz istasyonundan aktarmalı yapılıyor. Arıza nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşanıyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da tramvay arızası: Seferler aksadı
İstanbul'da tramvay arızası

T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak Karadeniz İstasyonundan aktarmalı olarak yapılıyor.

Teknik arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmaları devam ederken, arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin normale döneceği saatle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aktarmalı gerçekleşen seferler nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşandığı görüldü.


Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre için seferlerimiz Karadeniz istasyonundan aktarmalı olarak yapılacaktır” denildi.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar herkesi şaşkına çevirdi
FOTOĞRAF 18
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Bursaray vagonları ile belediye otobüsleri, tramvay ve BUDO'ya ait deniz otobüslerinde yolcuların unuttuğu eşya ve malzemeleri, Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki kayıp eşya bürosunda saklıyor.
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Unutulanlar arasında cüzdan, çanta, cep telefonları, bluetooth kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra cansız manken, davul, takma diş, sefer tası, oyuncak bebek, kamp sandalyesi, koltuk değneği, baston ve medikal yürüteç de yer alıyor.
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'BİR YIL DEPODA SAKLIYORUZ'<br><br>Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların, kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini belirten Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Havva Çetin, \"BURULAŞ’a bağlı tüm ulaşım araçlarında; metro, otobüs, BUDO, nostaljik tramvay, ipekböceğinde, kaybolan ve bulunan tüm eşyalar Osmangazi istasyonumuzda bulunan kayıp eşya büromuzda toplanmaktadır.<br>
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TOPLU TAŞIMADA EN ÇOK UNUTULAN EŞYALAR<br><br>En çok unutulan eşyalar arasında kimlikler, cüzdanlar, yağmurlu havalarda şemsiyeler, okullar açık olduğu zaman öğrenci kıyafetleri bulunuyor.<br>
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1 yıl bekleme süremiz var. Süresini dolduran eşyaları çeşitli kurum, kuruluş ve derneklere bağış yapmaktayız. Kimlik, pasaport, ehliyet gibi eşyaları 1 ay bekletip, İl Nüfus Müdürlüğü’ne göndermekteyiz. Gıdaları da bir gün bekletip imha ediyoruz. Bebek arabaları ve büyük boy bisikletler unutuluyor. Onlar bizi şaşırtıyor\" dedi.
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Sahipsiz eşyaların kermeste satıldığı fakat pandemi nedeniyle 2 yıldır buna ara verdiklerini belirten Çetin \"Yeni kermesler için eşyalarımızı bekletiyoruz. Kermes olursa satıp, gelirini tekrar huzurevine bağış yapacağız” diye konuştu.
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'HER ŞEY SİSTEME TEK TEK KAYDEDİLİYOR'<br>Yıllık ortalama 10 bin kalemden fazla eşyanın belediyeye ait toplu taşıma araçlarında unutulduğuna dikkat çeken Çetin, vatandaşlara da çağrı yaparak, şunları söyledi:<br>\"Kaybolan ve bulunan her eşya sistemde kalem kalem kaydoluyor. Eşyaların nitelikleri, cinsleri, hatta bulmasının kolaylaşması için markaları, renkleri, her şey; sisteme tek tek kaydoluyor. Yolcularımız şahsen, Osmangazi istasyonumuzda bulunan kayıp eşya büromuza gelerek de başvurabilirler, telefonla arayarak da ulaşabilir. Eşyalarının olduğunu teyit ederlerse, gelip alabilirler. Yolculara tavsiyemiz, 'eşyamı unuttum, ama bulunmaz' diyerek ihmal etmesinler. Lütfen en az bir defa sorsunlar.\"
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İşte toplu taşımalarda unutulan birbirinden garip eşyalar.
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Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar herkesi şaşkına çevirdi
Bursa'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya ve malzemeler şaşırttı. Unutulanlar arasında cansız manken, davul, takma diş, sefer tası, koltuk değneği, baston ile medikal yürüteç bile bulunuyor.

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