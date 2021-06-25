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İSTANBUL

İstanbul'da tramvay durağında arı paniği: Yolcular kaçıştı

İstanbul'da Eyüpsultan Demirkapı Tramvay Durağı tavanına yuva yapan arıları gören yolcular korku ve panikle kaçıştı. Güvenlik görevlileri şerit çekerek önlem alırken, çevredeki bir esnaf kondukları yerden arıları alıp, bir koliye koydu.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda tramvay durağında arı paniği: Yolcular kaçıştı
Bazı yolcular ise durağa girer girmez uçuşan arıları görüp kaçtı.

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Demirkapı Durağı tavanına dün sabah saatlerinde oğul veren arılar yuva yaptı. Durakta beklerken banklara oturanlar, arıların uçuştuğunu fark edince korku ve panikle kaçıştı. Bazı yolcular ise durağa girer girmez uçuşan arıları görüp kaçtı.

DHA

Durağın güvenlik görevlileri bir süre sonra arıların yuva yaptığı bölüme şerit çekerek önlem aldı. Arıcılıkla uğraşan çevredeki bir esnaf, özel kıyafetlerini giyip, kondukları yerden arıları alıp bir koliye koydu.

DHA

Öğle saatlerinde aynı yere yeniden oğul veren arılar kondu. Aynı esnaf gelerek arıları tekrar toplayarak, aldı.

DHA

"ARI SOKAN BİR ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ"

Durağa gelen yolculardan Taner Yıldız, "Daha önce başıma geldi, bir arkadaşımın alerjisi vardı, arı sokması nedeniyle öldü. İnsanların alerjisi olup olmadığını bilemez. Beni sokarsa şişecek yerim çok. Benim alerjim yok ama bizim iş yerinde çalışanların alerjisi vardır" dedi.

DHA


ARILARDA OĞUL VERME NEDİR?

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arının kovandan ayrılmasına oğul verme denir.

Bakırköy'de okul duvarında bulundu: Tam 50 kilo
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Bakırköy'de Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun görevlileri, okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip, profesyonel arıcılardan yardım istedi.
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Okula gelen arıcılar, arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirledi.
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Bunun üzerine arıcılar özel kıyafetlerini giyerek, kovanlara ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi.
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Gelen itfaiye ekipleri, arıcıları merdiven aracıyla kovaların bulunduğu yere ulaştırdı.
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Arıcılar, çekiç ve keski yardımıyla duvarı kırarak arıların bulunduğu yere körük dumanı sıkıp, kraliçe arıya ulaştı.
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Kraliçe arı ve yavru arıları, ayrı ayrı kovanlara koyup muhafaza altına alan arıcılar, okul duvarından petekleriyle birlikte yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı. Bal, okul görevlilerine teslim edildi.
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50 KİLO BAL ÇIKTI <br> <br> Arıcı Cem Ersever, “Okul yönetimi haber verdi. Arı varmış bahçede. Öğrencilere zarar vermemesi için alınmasını talep etti. Biz de gelerek, aşağıya indirdik. Rahat 50 kilo üzerinde bal çıkarttık. Kraliçe arı ve yavru arıları peteklere aldık. Onları şimdi 5 kilometre uzakta bir lokasyona yerleştireceğiz” dedi. 
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Bakırköy'de okul duvarında bulundu: Tam 50 kilo
İstanbul Bakırköy’de özel bir okulun duvarından 50 kilogram bal çıkarıldı. Arıların oğul verdiği duvardan bal, özel kıyafetli arıcılar ve itfaiye ekipleri tarafından alındı.


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