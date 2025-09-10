İstanbul'da trans öğretmen skandalı: Erkek öğretmen makyaj ve taytla derse girdi

İstanbul Arnavutköy'deki Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan trans öğretmen tartışma yarattı. Yönetmeliğe aykırı giyindiği iddia edilen öğretmen hakkında okul idaresi tarafında işlem yapılmaması velilerin tepkisini artırdı. Aileler durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na taşımaya hazırlanıyor.
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan trans bir öğretmenin okuldaki kıyafet tercihleri ve tavırları veliler arasında tartışma konusu oldu. Bazı veliler, öğretmeninin “kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandığını” öne sürerek okul yönetimine şikayette bulundu.
Veliler durumu MEB'e taşıyacak
Veliler, erkek öğretmenin “okulda makyaj yaptığı ve erkek profiline göre alışılmışın dışında kıyafetler tercih ettiğini” belirterek, çocuklarının bu durumdan rahatsız olduğunu ve olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Ayrıca konuyu yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na taşımaya hazırlandıklarını belirtti.
Trans öğretmen din dersine bile girdi
Okul müdürlüğüne iletilen şikayetlere rağmen şu ana kadar herhangi bir resmi işlem yapılmadığı öğrenildi. Üstelik söz konusu öğretmenin geçen sene okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki öğretmen eksikliği sebebiyle okul idaresi tarafından görevlendirildiği öğrenildi. Müdürlük yetkilileri konuya ilişkin açıklama yapmazken, veliler sorunun Milli Eğitim Bakanlığı’na taşınabileceğini ifade ediyor.
MEB yönetmeliğine dahi aykırı durum
Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”ine göre kamu çalışanlarının görev sırasında sade, ölçülü ve öğrenciler için örnek teşkil edecek şekilde giyinmeleri gerekiyor. Yönetmelikte ayrıca, erkek personelin sakal bırakmaması gerektiği, kadın personelin tayt gibi dar kıyafetler giymesinin yasak olduğu ve aşırı dikkat çekici kıyafetlerden kaçınılması gerektiği belirtiliyor.