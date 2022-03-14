Gündem İstanbulda turuncu alarm kalktı
İSTANBUL

İstanbul'da turuncu alarm kalktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da turuncu alarmın kalktığını duyurdu. Yerlikaya, yarın il genelinin, 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda turuncu alarm kalktı! 5 günlük İstanbul hava durumu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek" ifadelerine yer verdi.

5 günlük İstanbul hava durumu

Kar İstanbul'u terk ediyor: İl il ülke genelinde hava durumu
GÜNDEM
Kar İstanbul'u terk ediyor: İl il ülke genelinde hava durumu

TAG otoyolunda üç TIR ile dört otomobilin karıştığı zincirleme kaza
FOTOĞRAF 10
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Kaza gece saatlerinde TAG Otoyolunun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi.
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Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi.
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Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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aralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
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Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar bir süre farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği Şanlıurfa istikametinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
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TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
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TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
Title
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
Title
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda üç TIR ile dört otomobilin karıştığı zincirleme kaza
Gaziantep'te 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.


Değişim uydu fotoğraflarında

Değişim uydu fotoğraflarında

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Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul'da turuncu alarm kalktı.
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