İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşerilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre, İstanbul'da turuncu alarm kalktı. Yarın il geneli; 00.00-09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek" ifadelerine yer verdi.
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Kaza gece saatlerinde TAG Otoyolunun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi.
Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi.
Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
aralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar bir süre farklı güzergahlara yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği Şanlıurfa istikametinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza 5 yaralı
TAG otoyolunda üç TIR ile dört otomobilin karıştığı zincirleme kaza
Gaziantep'te 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.