İstanbul'da üçlü toplantı: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye'ye geliyor

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Kemal Kılıçdaroğlu yine kapıda kaldı: Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

Daha önce randevusu olmadığı halde TÜİK ve MEB'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Et ve Süt Kurumu'na gitti. Yine randevusu olmadığı için içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, kapıda basın mensuplarına açıklamada bulundu.