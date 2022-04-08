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Gündem İstanbulda üçlü toplantı İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiyeye geliyor
İSTANBUL

İstanbul'da üçlü toplantı: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye'ye geliyor

MSB; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul’da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacağını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda üçlü toplantı: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiyeye geliyor
İstanbul'da üçlü toplantı

Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde bugün İstanbul’da düzenlenecek olan üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan üçlü toplantıya, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace katılacak. Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

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