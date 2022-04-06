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Gündem İstanbulda umuda yolculuk başlamadan bitti 37 göçmen evde bavullarıyla yakaladı
İSTANBUL

İstanbul’da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakaladı

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, ihbar üzerine bir eve yaptıkları baskında yurtdışına kaçmak üzere olan Nepal uyruklu 37 düzensiz göçmeni bavullarıyla birlikte yakaladı. Baskın anları kameralara yansırken gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da umuda yolculuk başlamadan bitti: 37 göçmen evde bavullarıyla yakaladı
Kaçak Göçmen

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında ilçede devriye görevlerini ifa ettikleri esnada Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda yabancı uyruklu şahsın olduğuna dair ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine geçen polis ekipleri, dışarıdan yaptığı incelemede içeride şahısların olduğunu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, eve baskın düzenledi.

Umuda yolculuk başlamadan bitti

Baskında içeriye giren polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Evin çeşitli odalarında Nepal uyruklu toplam 37 düzensiz göçmen yakalayan Beyoğlu polisi, şahısların bavullarını da hazırladıklarını ve gece saatlerinde yola yurtdışına çıkmak için harekete geçeceklerini tespit etti. Baskın sonrası gözaltına alınan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Daha sonra emniyete götürülen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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