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İstanbul'da uygun fiyatlı daire tuzağı: Dört kişi yakalandı

İstanbul'da uygun fiyatlı daire tuzağı: Dört kişi yakalandı

17:3919/12/2024, Perşembe
AA
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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, yabancı uyruklu bir kişiyi uygun fiyatlı daire satma vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 51 yaşındaki Fas uyruklu L.T'nin polise giderek dolandırıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.


Ekipler yaptıkları araştırmada, L.T'nin, 2021'de tanıştığı Cezayir uyruklu Eliz S. (24) ve kardeşleri Elis T. (27) ile İbtisseme T'nin (26) yönlendirmesiyle, yeni yapılacak olan bir konut projesinde uygun fiyatlı daireler alacağı ve kendisine belirtilen şirketlere para yatırması halinde yapılacak ticaretten kar payı verileceği vaadiyle, 578 bin 810 dolar dolandırıldığını tespit etti.


Yapılan çalışmalarda Eliz S, Elis T, İbtisseme T. ve olaya karıştığı belirlenen Semih Ç. (25) polis ekiplerince yakalandı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#dolandırıcılık
#İstanbul
#emniyet

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