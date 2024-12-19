İstanbul'da uygun fiyatlı daire tuzağı: Dört kişi yakalandı

Ekipler yaptıkları araştırmada, L.T'nin, 2021'de tanıştığı Cezayir uyruklu Eliz S. (24) ve kardeşleri Elis T. (27) ile İbtisseme T'nin (26) yönlendirmesiyle, yeni yapılacak olan bir konut projesinde uygun fiyatlı daireler alacağı ve kendisine belirtilen şirketlere para yatırması halinde yapılacak ticaretten kar payı verileceği vaadiyle, 578 bin 810 dolar dolandırıldığını tespit etti.