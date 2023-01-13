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POLİTİKA

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 176 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonun da 26 kilogram uyuşturucu madde ile 84 bin 325 adet extacy hap ele geçirildiğini ve operasyonda 176 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda uyuşturucu operasyonu: 176 kişi gözaltında
Kökünü kurutma operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 22 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 176 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 23 kilo marihuana, 3 kilo kokain, 84 bin 325 adet ecstasy ve captagon hap, 7 otomatik tabanca, 32 fişek, tabanca, 2 hassas terazi, 30 bin lira ile 100 dolar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kökünü Kurutana Kadar Devam
İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak’ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam;176 Kişi gözaltında. 26 kilo uyuşturucu madde, 84.325 adet ecstasy/captagon hap ele geçirildi. Kahraman Polislerimize tebrikler.

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