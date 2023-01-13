İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 176 kişi gözaltında

Enver Aysever İmamoğlu'na seslendi: Umreye gazetecileri de götürüp kime hangi mesajı vereceksin?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun umre ziyaretini eleştirdi.



İmamoğlu'nun CHP'lilerin gözünün içine baka baka laikliği deldiğini söyleyen Aysever, 'Kime hangi mesajı vermek üzere bu umre ziyaretini yapıyor? Seçimlerden sonra gitseniz ne olur? Bütün bunlar olurken CHP'liler, 'tamam ya lanet olsun tıpış tıpış gittik. Ama bu kadar da değil' demez mi ya? Umre 12 ay yapılabilir. Gazetecileri de götürüp ne mesajı vereceksiniz?' ifadelerini kullandı.