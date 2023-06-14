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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu: Evlere 'koçbaşı' kullanılarak girildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

08:10 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.


Baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.




#operasyon
#torbacı
#uyuşturucu
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