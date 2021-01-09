Gündem İstanbulda beş günlük yağışlı dönem başlıyor
İSTANBUL

​İstanbul'da yağışlı dönem başlıyor: İşte İstanbul'un beş günlük hava durumu

İstanbul'da beş günlük yağışlı dönem başlıyor

Yağışsız geçen uzun bir dönemin ardından İstanbul için sevindiren haber geldi. Meteoroloji'nin 5 günlük İstanbul'un hava durumu raporu güncellendi. Yapılan tahminlere göre 9 Ocak itibariyle İstanbul'da yağışlı dönem başlıyor. İşte İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahminleri..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Mega kent İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporu da açıklandı.

9 Ocak'ta çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenen İstanbul'un 5 günlük hava durumu şöyle olacak.

5 GÜNLÜK YAĞIŞLI DÖNEM BAŞLIYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Hafta sonu İstanbul'da kuvvetli yağış var. Cumartesi akşamı ve pazar günü. Salı gününe kadar sıcaklıklarda değişim yok. Bugün Trakya'dan, yarın akşamdan itibaren Marmara ve diğer bölgelere 5 günlük yağışlı dönem başlıyor. İçme suyu açısından faydalı olur."

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