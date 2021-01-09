İstanbul'da beş günlük yağışlı dönem başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Mega kent İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporu da açıklandı.

9 Ocak'ta çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenen İstanbul'un 5 günlük hava durumu şöyle olacak.

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5 GÜNLÜK YAĞIŞLI DÖNEM BAŞLIYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Hafta sonu İstanbul'da kuvvetli yağış var. Cumartesi akşamı ve pazar günü. Salı gününe kadar sıcaklıklarda değişim yok. Bugün Trakya'dan, yarın akşamdan itibaren Marmara ve diğer bölgelere 5 günlük yağışlı dönem başlıyor. İçme suyu açısından faydalı olur."

GÜNDEM Meteoroloji altı il için uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor



