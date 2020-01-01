Gündem İstanbulda yağmur aralıklarla devam edecek
İSTANBUL

İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek! Meteoroloji İstanbul hava durumu

İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek

Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteorolojiden 44 ile yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden 44 ile yağış uyarısı yapıldı

İstanbul ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği bölgede yağışların Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Vatandaşların, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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