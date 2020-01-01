İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek! Meteoroloji İstanbul hava durumu İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi 01 Ocak 2020, 09:57 Son Güncelleme: 01 Ocak 2020, 10:06 AA