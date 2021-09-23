Gündem İstanbulda yağmur başladı Trafik yoğunluğu yüzde 71i gördü
İSTANBUL

İstanbul’da yağmur başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 71'i gördü

İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA AA
İstanbul’da yağmur başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 71i gördü
Trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçümlendi.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bu nedenle kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Kara Yolunda her iki istikamette de Göztepe ile Kartal arasında, TEM otoyolunda Edirne istikametinde Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

İHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde ve bağlantı yollarında trafik yoğun olarak ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Mahmutbey gişeleri, O-3 bağlantı yolu, Metris kavşağı ve Seyrantepe, D-100 Kara Yolu Avcılar, Küçükçekmece, Yenibosna, Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahil yolunda ise Ataköy, Dolmabahçe, Ortaköy arterlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

İHA

Yenibosna, Şirinevler, Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise yolcu yoğunluğu olduğu görüldü.

İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

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