Gündem İstanbulda yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL

İstanbul’da yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. D-100 karayolunda yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi
D-100 karayolunda yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’un birçok ilçesinde yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

D-100 karayolunda yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
D-100 karayolunda yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da haftanın son iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri Maltepe D-100 Kadıköy istikameti üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

D-100 karayolunda yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
D-100 karayolunda yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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