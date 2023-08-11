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İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu: Yer yer durma noktasına geldi

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan yağmur sonrası yoğun trafik oluştu. İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 51 olurken, Anadolu Yakası’nda yüzde 62 seviyelerine ulaştı. Kadıköy D-100 Karayolunda her iki mevkide trafik yer yer durma noktasına geldi.

09:01 . 11/08/2023 Cuma
IHA
Anadolu Yakası’nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu yaşandı

Anadolu Yakası’nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur sonrası trafik yer yer durma noktasına geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51 olurken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 62 seviyelerine çıktı.

Kadıköy D-100 Karayolu’nda trafik yer yer durma noktasına gelirken, D-100 karayolu her iki mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu.




#İstanbul
#trafik yoğunluğu
#Anadolu Yakası
34 dakika önce
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