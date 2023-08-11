İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu: Yer yer durma noktasına geldi

Anadolu Yakası’nda yağmur sonrası trafik yoğunluğu yaşandı
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağmur sonrası trafik yer yer durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51 olurken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 62 seviyelerine çıktı.
Kadıköy D-100 Karayolu’nda trafik yer yer durma noktasına gelirken, D-100 karayolu her iki mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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34 dakika önce