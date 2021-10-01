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İSTANBUL

İstanbul'da yağmur sonrası zincirleme üç kaza: İki kişi yaralandı çok sayıda araç hasar gördü

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi. Biri zincirleme üç ayrı kazada 2 kişi yaralanırken, çok sayıda araç hasar gördü.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda yağmur sonrası zincirleme üç kaza: İki kişi yaralandı çok sayıda araç hasar gördü
İstanbul D100 Karayolu'nda yağmur sonrası art arda trafik kazaları meydana geldi.

İlk kaza, D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 0499 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan kamyonetteki bir yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.
Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

250 METRE İLERİDE SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ

Ekiplerin ilk kazaya müdahale ettikleri sırada, yaklaşık 250 metre ileride kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LTR 104 plakalı servis midibüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Bölgedeki polis ekipleri hemen olay yerine giderek önlem aldı. İtfaiye ekiplerince devrilen midibüsten çıkarılan yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.
DHA
Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.

KAZAYI İZLEYEN SÜRÜCÜLER, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Ekiplerin ikinci kazaya müdahale ettiği sırada, iddiaya göre sürücülerin çalışmaları izlemesi üçüncü kazaya neden oldu. 7 araç D-100 Karayolu'nda zincirleme kazaya karıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı zincirleme kaza sonrası, ana yolda da araç kuyrukları meydana geldi.

Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.
Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.

Kazalar sonrası hasar gören araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.
Bakırköy D100 Karayolu ve yan yolda art arda trafik kazaları meydana geldi.

Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

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