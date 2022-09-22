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İSTANBUL

İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67

İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu’nda ve Ataşehir’de trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67
İstanbul

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir’de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.

Çok sayıda il için peş peşe uyarı geliyor: Sıcaklıklar 8 derece düşecek kar görülecek
FOTOĞRAF 28
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Geçen hafta sonu yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıklarının ardından yeni haftaya serin ve yağışlı bir havayla girildi. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.
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Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
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İstanbul'da bugün ve yarın hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
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Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz'in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.
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Bu gece saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kgm2), Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (55- 110 kgm2) olması bekleniyor.
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Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Mersin’in doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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İç Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğu, Yozgat’ın doğu ve Tokat’ın güney ve doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
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Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbullular güne yağmurla başladı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde il genelinde etkili oldu.
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MARMARA

Bölgenin doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin bugün (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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EGE

Bugün (Perşembe) öğleden itibaren bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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AKDENİZ

Yağışların; bugün (Perşembe) öğleden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile bugün (Perşembe) öğleden sonra Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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BATI KARADENİZ

Yağışların; bugün (Perşembe) öğleden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 kmsaat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bugün (Perşembe) Gaziantep, Kilis ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.,
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EDİRNE 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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ADANA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
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ANKARA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Perşembe) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BOLU 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğleden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğleden itibaren kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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AMASYA 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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ERZURUM 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çok sayıda il için peş peşe uyarı geliyor: Sıcaklıklar 8 derece düşecek kar görülecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren hızla düşüyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak. Meteoroloji'den 24 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte ülke genelinde il il hava durumu..


Yoğunluk yüzde 67

Yoğunluk yüzde 67

​İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi.
Evleri su bastıaraçlar suya gömüldü

Evleri su bastı
araçlar suya gömüldü

​Sağanak yağış iki ilde sele neden oldu.
Dağıldı dağılacaklar

​Financial Times'tan dikkat çeken altılı masa yorumu

​Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin daire planları belli oldu.

​Resti dünya gerdi

Erdoğan aracı oldu, 215 savaş esiri takas edildi.

​Özellikle kış aylarında yediğinizde hastalıklara kalkan oluyor

İki kişinin yanarak can verdiği kazayı anlattı.

​Zelenskiy'den BM'de Rusya çağrısı.

Marmaris'teki yangına 380 kara ve hava aracı müdahale etti.

​"ABD merkezli firmaların yatırımlarındaki artış ekonomimize duyulan güvenin tezahürü."

​Tuhaf soruya çarpıcı cevap.

​Enerji kriziyle 150 bin şirket tehlikede.

​Avrupalı firmalar Türkiye'ye yöneldi ama sanayide kalifiye eleman sıkıntısı var.

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