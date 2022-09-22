İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bugün (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ŞANLIURFA 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu