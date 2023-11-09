İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'yı geçti! Sürücüler zor anlar yaşadı

Trafik yoğunluğu yüzde 76'yı buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinde yaşanan yağmur geçişleri sabah saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı.
Erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar yağmura yakalanırken bazı vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak toplu taşıma araçlarına yürüdü.
Trafik yoğunluğu oluştu
Bazı vatandaşlar ise yağmurdan kaçmak için köprü altına sığındı. Öte yandan sağanak, E-5 Karayolu üzerinde yer yer trafik oluşmasına neden oldu.
İBB Trafik uygulamasına göre yüzde 80'i geçen trafik yoğunluğu, saat 08.45 itibariyle yüzde 76 olarak ölçüldü.
İstanbul Anadolu Yakası D100 karayolu Maltepe mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.