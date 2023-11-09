İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 76'yı geçti! Sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım hava durumu tahminini paylaştı. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Kasım hava durumu raporu.