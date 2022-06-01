Gündem İstanbulda yakalanan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor
İSTANBUL

İstanbul'da yakalanan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

İstanbul'da son bir haftada yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda yakalanan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor
İstanbul'da yakalanan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor

İstanbul Valiliği'nden kaçak göçmenlere ilişkin açıklama yapıldı.

"İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 23 Mayıs-1 Haziran 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 6.686 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2.102 düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmiştir. Geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. Tuzla Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan 136 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır"

DHA

DHA

İstanbul’da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
İstanbul’da son 24 saatte 285 kaçak göçmen yakalandı

Sınır dışı edilen 236 Afgan uyruklu kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
OYNAT 01:00
Sınır dışı edilen 236 Afgan uyruklu kaçak göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve farklı illerde yakalanan Afgan uyruklu 236 düzensiz göçmen, İstanbul Havalimanı'ndan saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.

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