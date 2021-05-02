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Gündem İstanbulda yakalanan otogar bombacıları tutuklandı
İSTANBUL

İstanbul'da yakalanan 'otogar bombacıları' tutuklandı

İstanbul'da otogarda 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ile saldırı düzenlemeyi planlarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda yakalanan otogar bombacıları tutuklandı
Otogar bombacıları tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da, otogarda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten başsavcılıkça ifadesi alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 174. madde kapsamında, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bombacılar cezaevine gönderildi

Sorgu aşamasından sonra nöbetçi hakimlik, bu şüphelilerin, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, bu kişilerin örgütsel bağlantılarına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın otogarda bir aracın altına yerleştirdiği 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirten Bakan Soylu, 'İstanbul polisi bugün, çok önemli bir katliamı önlemiştir. Bu, kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler' dedi.
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