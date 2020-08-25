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Gündem İstanbulda yanarak küle dönen metrobüs kaldırıldı
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İstanbul'da yanarak küle dönen metrobüs kaldırıldı

İstanbul'da yanarak küle dönen metrobüs kaldırıldı

İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halinde çıkan yangında kısa sürede küle dönen metrobüs olay yerinden kaldırıldı. Metrobüs yolunda temizleme çalışması yapılırken, kapatılan E5 karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Haber Merkezi İHA
Küle dönen metrobüs çalışmaların ardından vinçler yardımıyla kaldırıldı.
Küle dönen metrobüs çalışmaların ardından vinçler yardımıyla kaldırıldı.

İstanbul'daki olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes Conecto model metrobüs seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde alev alan otobüs yanarak küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı
GÜNDEM
İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı

İHA
Küle dönen metrobüs çalışmaların ardından vinçler yardımıyla kaldırıldı.

Küle dönen metrobüs çalışmaların ardından vinçler yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs yolunda temizleme çalışması yapılırken, kapatılan E5 karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Zeytinburnu'nda yanarak demir yığınına dönen metrobüsün enkazı kaldırıldı
OYNAT 00:51
Zeytinburnu'nda yanarak demir yığınına dönen metrobüsün enkazı kaldırıldı
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Hurda yığınına dönen metrobüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Metrobüste çıkan yangından son anda kaçan yolcular kamerada
OYNAT 00:00
Metrobüste çıkan yangından son anda kaçan yolcular kamerada
Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. Araç alev alev yanarken, içindeki yolcular yangından son anda kaçtı. Yolcuların yangından koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
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