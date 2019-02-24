İstanbul'da yarın okullar tatil mi 25 Şubat? ​İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı iki gündür devam ediyor. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor, yarın ise sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' sorusunun cevabını öğrenciler merak ediyor. Ancak İstanbul Valiliğinden kar tatiline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi 24 Şubat 2019, 12:00 Son Güncelleme: 24 Şubat 2019, 12:18 Yeni Şafak