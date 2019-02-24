İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'da kar yağışı iki gündür devam ediyor, kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.
Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra kar yağışı etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'un yarın ise sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Öte yandan İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması bekleyen öğrenciler de, Vali Ali Yerlikaya'ya Twitter üzerinden 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' sorusunu yöneltiyor.
- Kar yağışının ulaşımda oluşturduğu engelin durumuna göre Valilik kararı doğrultusunda ara verilen okullar hakkında henüz herhangi bir duyuru yapılmadı.
Hava ulaşımına kar engeli
İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı 66 seferini iptal etti.
İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'daki uçuşlarda herhangi bir iptal yapılmadı.
Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteorolojiden yapılan bir haftalık hava durumu açıklamasında, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde artacağı, salı günü doğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.