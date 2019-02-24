Gündem İstanbulda yarın hava nasıl olacak?
İSTANBUL

İstanbul'da yarın okullar tatil mi 25 Şubat? ​İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak?

İstanbul'da kar yağışı iki gündür devam ediyor. Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra kar yağışının etkisini kaybetmesi bekleniyor, yarın ise sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' sorusunun cevabını öğrenciler merak ediyor. Ancak İstanbul Valiliğinden kar tatiline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da kar yağışı iki gündür devam ediyor, kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra kar yağışı etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'un yarın ise sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Öte yandan İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması bekleyen öğrenciler de, Vali Ali Yerlikaya'ya Twitter üzerinden 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi' sorusunu yöneltiyor.

  • Kar yağışının ulaşımda oluşturduğu engelin durumuna göre Valilik kararı doğrultusunda ara verilen okullar hakkında henüz herhangi bir duyuru yapılmadı.

5 günlük İstanbul hava durumu

Meteorolojinin 25 Şubat Pazartesi günü (yarın) için hava durumu tahmin haritası.

Hava ulaşımına kar engeli

İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı 66 seferini iptal etti.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'daki uçuşlarda herhangi bir iptal yapılmadı.

İstanbul'da hava trafiğine kar engeli
GÜNDEM
İstanbul'da hava trafiğine kar engeli

Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteorolojiden yapılan bir haftalık hava durumu açıklamasında, "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde artacağı, salı günü doğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da büyüleyici kar manzaraları
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada, Beyoğlu ve çevresinde de yer yer fırtına şeklinde görülen yağışla birlikte şehir beyaza büründü.
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İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
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Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul'un tarihi dokusu da beyaz örtüyle süslendi. Karlar altında kalan Bizans Surları, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii doyumsuz manzaralar oluşturdu.
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İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
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İstanbul'da büyüleyici kar manzaraları
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Şehrin tarihi dokusunu süsleyen beyaz örtü, büyüleyici manzaralar oluşturdu.
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