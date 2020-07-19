İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 7 binden fazla GBT sorgusu yapıldı

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İmam-hatiplerde dokuz dilde eğitim

Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, bir ilke imza attı. Okulda ileri robotik, yapay zeka ve uzay teknolojileri dersleri verilecek. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Öğrencilere, İngilizce, Arapça ve isteğe bağlı Çince ya da Japonca dillerinden biri de verilecek. Anadolu İmam Hatip Liseleri program çeşitliliği ile bugün dokuz farklı dile ulaştı” dedi.