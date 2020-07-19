Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması 7 binden fazla GBT sorgusu yapıldı
İSTANBUL

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 7 binden fazla GBT sorgusu yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, durdurulan 2 bin 457 araçtaki 7 bin 306 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı, 85 bin 765 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
2 bin 500'e yakın araçta sorgulamalar yapıldı.
2 bin 500'e yakın araçta sorgulamalar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

GBT KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı, polis helikopterinin de destek verdiği uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetim yapan ekipler, durdurdukları şüpheli araçlardaki kişilere yönelik GBT kontrolleri gerçekleştirdi.

85 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Uygulamada, durdurulan 2 bin 457 araçtaki 7 bin 306 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda aranan 10 kişi ve yoklama kaçağı 87 kişi yakalanırken 5 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, 22 kişiye ve 59 araca idari para cezası kesildi. Çalışmalar sonucunda 11 araç trafikten men edilirken toplamda 85 bin 765 lira para cezası uygulandı.

  • Ayrıca denetlenen 301 iş yerinden 5'ine işlem yapılan uygulamada 53 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü
OYNAT 01:00
Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü
Zeytinburnu'nda yol verme meselesinden başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü. Silahların ateşlendiği kavgayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Abone Ol Google News
Mehmetçik 45 km derinde

Mehmetçik 45 km derinde

​PKK'yı dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı.
Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti

Kahvesine ilaç atıp tecavüz etti

​HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın anlattı: Benim dokunulmazlığım var dedi...
Burada doğdukburada öleceğiz

Burada doğduk
burada öleceğiz

Azeriler, Ermenilerin top atışlarına rağmen evlerini terk etmiyor.
60 yıllık<br>hayal gerçek oldu

60 yıllık
hayal gerçek oldu

​Yerli otomobil için ilk harç atıldı.
İslam dünyasından<br>tebrikler geliyor

İslam dünyasından
tebrikler geliyor

​Ayasofya kararının ardından tebrik mektupları yağdı.
Yerli batarya<br>ile yola çıkacak

Yerli batarya
ile yola çıkacak

​60 yıllık yerli otomobil serüveninde tarihi bir dönüm noktası.
Şam tiyatrosu

Şam tiyatrosu

​Halksız ülkede seçime gidiyor.
Katliamdan soruşturma

Katliamdan soruşturma

​Yemen'de katliam suçlarına ortak oldu.
ABD'de<br>maske tartışması

ABD'de
maske tartışması

​ABD Başkanı Trump maske kararını onaylamayacağını açıkladı.
Zulümlerinin sınırı yok

Zulümlerinin sınırı yok

İşgalci İsrail, Kudüs'te bir Filistinli ile oğluna evlerini yıktırdı.
'Hakkınızı helal edin'

'Hakkınızı helal edin'

Kur'an-ı Kerim'in arasına 400 avro ve not bıraktı.
8 maçlık hasret bitti

8 maçlık hasret bitti

​Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Gözleri kamaştırdı

Gözleri kamaştırdı

​Türkiye'nin Otomobili'nin yeni fotoğrafları ilgi topladı.
Bu saatlere dikkat!

Bu saatlere dikkat!

​Meteoroloji sıcak havaya karşı uyardı.
Beş ili <br>özellikle açıkladı

Beş ili
özellikle açıkladı

Bakan Koca, son 3 günün detaylarını paylaştı.
Faul kime yapıldı?

Faul kime yapıldı?

​Galatasaray-Göztepe maçında tartışma çıkaran karar.
Dadaşlar yeniden Süper Lig'de

Dadaşlar yeniden Süper Lig'de

​Hatayspor'un ardından Erzurumspor da Süper Lig'de.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.