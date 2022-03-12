İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı

İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı özellikle kentin Anadolu yakasında yoğun şekilde gözleniyor.

ANADOLU YAKASINDA YOĞUN YAĞIŞ

Yağış Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu.

Bazı ilçelerde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına da etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşıyor.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'ndeki orman yolunda İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yürüyerek ilerlemek zorunda kaldı.

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Sarıyer Katar Caddesi'nde de bazı araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 5. Sokak'ta bir taksi buzlu yolda geri geri kayarak iki katlı bir evin merdivenlerine çarptı. Belediye ekipleri merdivenin ilk basamaklarında asılı kalan taksinin kurtarılması için iş makinesiyle buzlu yolda çalışma yaptı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda trafik akışının durduğu gözlendi.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bazı araçlar yolda kaldı.

Öte yandan Etiler'de de kar şiddetini artırdı. Park halindeki araçlar beyaza büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.