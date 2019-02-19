Gündem İstanbulda yolcu dolu minibüse ateş açtılar
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İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açtılar

İstanbul Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Minibüsteki korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.
Minibüsteki korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece'de Şirinevler Başakşehir arasında çalışan minibüs şoförü Cahit Kulta, dün akşam saat 23.00 sıralarında Şirinevler köprü altına yolcu almak için yanaştığı sırada arkadan gelen araç kornaya bastı. Önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı. Tartışmaya minibüste bulunan yolcuların da karışmasıyla birlikte, araçtakiler olay yerinden kaçtı.

Pusu atıp minibüsü beklediler

  • Kulta minibüsüyle İSTOÇ mevkiine geldiğinde burada pusu atan kavga ettiği araçtakileri gördü. Araçtakiler minibüsü durdurmaya çalışınca da gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada araçta bulunanlar minibüsün arkasından ateş etmeye başladı. Yolcular büyük korku yaşadı. Yolcular arasında bulunan bir polis memuru da havaya ateş açtı. Kovalamaca Halkalı Polis Merkezi'nde son buldu. Minibüs şoförü Kulta aracını Karakola çekince, arkasından takipte olan araçtakiler ise olay yerinden kaçtı.

Minibüs şoförü daha sonra Bahçelievler Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganların ateş açtığı minibüsteki panik anları
OYNAT 00:52
Saldırganların ateş açtığı minibüsteki panik anları
Küçükçekmece'de yolcu dolu minibüse ateş açan saldırganlara araçta bulunan polis memuru da silahıyla karşılık verdi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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