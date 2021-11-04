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İSTANBUL

İstanbul'da YPG/PYD terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü YPG/PYD'nin yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda YPG/PYD terör örgütüne eş zamanlı operasyon
Terör operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de YPG/PYD saflarında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin, yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne eleman kazandırma gayreti içerisinde oldukları bilgisi alındı.
Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve yakın takiple yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.


YPG/PYD terör örgütünde faaliyet göstermekte iken, yasadışı yollardan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da terör örgütüne eleman kazandırmak ve provokatif eylemlerde bulunmak maksadıyla faaliyetlerini sürdüren şüphelileri adım adım takip eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler; Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında; R.M., A.Y., L.M., B.M. ve Y.İ. gözaltına alındı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

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