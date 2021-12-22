İstanbul’da yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü.
İstanbul Anadolu yakasında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde yoğun şekilde yağdı.
Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek bölgelerinde sokaklar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıkarak kar topu savaşı yaptı.
Bazı cadde ve sokaklar tamamen bembeyaza kaplandı.
Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar oynadı.
Otomobillerin üzerinde kar birikintileri oluştu.
Bir otomobil sürücüsünün aracıyla cadde üzerinde ilerlemeye çalışırken dakikalarca drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.