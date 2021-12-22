Gündem İstanbulda yüksek kesimler beyaza büründü
İSTANBUL

İstanbul’da yüksek kesimler beyaza büründü

İstanbul Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar kartopu oynadı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul’da yüksek kesimler beyaza büründü
Çekmeköy'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

İstanbul Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü.

İstanbul Anadolu yakasında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde yoğun şekilde yağdı.

İHA

Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek bölgelerinde sokaklar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıkarak kar topu savaşı yaptı.

İHA

Bazı cadde ve sokaklar tamamen bembeyaza kaplandı.

DHA

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar oynadı.

DHA

Otomobillerin üzerinde kar birikintileri oluştu.

DHA

Bir otomobil sürücüsünün aracıyla cadde üzerinde ilerlemeye çalışırken dakikalarca drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışından manzaralar
OYNAT 00:40
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışından manzaralar
Türkiye genelinde birçok ilde kar yağışı etkili oldu.
Bolu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Zonguldak, Batın ve diğer bazı şehirlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.
Öte yandan iç ısıtan kar manzaraları kameralara yansıdı.


İstanbul'da kar yağışı başladı
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İstanbul'da kar yağışı başladı

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