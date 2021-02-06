İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne? İşte barajlardaki son durum (6 Şubat 2021)

Kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar gündeme getirmiş, bu durum uzmanlar ve vatandaşları endişelendirmişti.
Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar gerilemişti.
Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.
İstanbul barajlarındaki su miktarı, kent sakinleri tarafından her gün merakla takip edilir hale geldi.
İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,34'e yükseldi.
Gün gün baraj doluluk oranları
28 Ocak: Yüzde 36,96
29 Ocak: Yüzde 38,29
30 Ocak: Yüzde 38,86
31 Ocak: Yüzde 40,39
1 Şubat: Yüzde 41,30
2 Şubat: Yüzde 42,63
3 Şubat: Yüzde 43,45
4 Şubat: Yüzde 43,84
5 Şubat: Yüzde 44,15
- Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta ise barajların doluluk oranı yüzde 58,63'tü.
İstanbul'daki hangi baraj ne kadar doldu?
Ömerli yüzde 49,05
Pabuçdere yüzde 22,05
Sazlıdere yüzde 20,86
Büyükçekmece yüzde 46,28
Alibey yüzde 52,15
Terkos yüzde 42,40
Kazandere yüzde 77,21
Elmalı yüzde 50,73
Darlık yüzde 54,80
Istrancalar yüzde 88,67