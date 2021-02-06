Gündem İstanbuldaki barajların doluluk oranı ne? İşte barajlardaki son durum (6 Şubat 2021)
İSTANBUL

İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne? İşte barajlardaki son durum (6 Şubat 2021)

İstanbul barajlarının doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi uzmanları ve vatandaşları korkutmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve sağanaklar, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını arttırdı. Peki, İstanbul'daki baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İSKİ'nin açıkladığı son rakamlara göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,34'e yükseldi.

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İstanbul barajlarındaki su miktarı, artmaya devam ediyor.
İstanbul barajlarındaki su miktarı, artmaya devam ediyor.

Kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar gündeme getirmiş, bu durum uzmanlar ve vatandaşları endişelendirmişti.

Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar gerilemişti.

Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün artıyor
GÜNDEM
İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün artıyor

İstanbul barajlarındaki su miktarı, kent sakinleri tarafından her gün merakla takip edilir hale geldi.

İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,34'e yükseldi.

Gün gün baraj doluluk oranları

28 Ocak: Yüzde 36,96

29 Ocak: Yüzde 38,29

30 Ocak: Yüzde 38,86

31 Ocak: Yüzde 40,39

1 Şubat: Yüzde 41,30

2 Şubat: Yüzde 42,63

3 Şubat: Yüzde 43,45

4 Şubat: Yüzde 43,84

5 Şubat: Yüzde 44,15

  • Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta ise barajların doluluk oranı yüzde 58,63'tü.

İstanbul'daki hangi baraj ne kadar doldu?

Ömerli yüzde 49,05
Pabuçdere yüzde 22,05
Sazlıdere yüzde 20,86
Büyükçekmece yüzde 46,28
Alibey yüzde 52,15
Terkos yüzde 42,40
Kazandere yüzde 77,21
Elmalı yüzde 50,73
Darlık yüzde 54,80
Istrancalar yüzde 88,67

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne kadar? İSKİ güncel verileri açıkladı: Doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi
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İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ne kadar? İSKİ güncel verileri açıkladı: Doluluk oranı yüzde 44,15'e yükseldi

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