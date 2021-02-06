İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne? İşte barajlardaki son durum (6 Şubat 2021) İstanbul barajlarının doluluk oranının yüzde 19'a kadar düşmesi uzmanları ve vatandaşları korkutmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve sağanaklar, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını arttırdı. Peki, İstanbul'daki baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İSKİ'nin açıkladığı son rakamlara göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 44,34'e yükseldi.

Haber Merkezi 06 Şubat 2021, 11:48 Son Güncelleme: 06 Şubat 2021, 12:09 Diğer