Gündem İstanbuldaki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı
İSTANBUL

İstanbul'daki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı

Yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parklarında mangal ve ateş yakmanın yasaklandığı, ancak piknik ve spor yapmanın serbest olduğu İstanbul'da mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı.

Haber Merkezi AA
İstanbuldaki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı
Hafta sonu İstanbul'da mesire alanları boş kaldı.

İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos arasında ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklandığını açıkladı.

Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.
AA
Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.

Piknik ve spor serbest

Ancak yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında ve tabiat parklarında mangal ve ateş yakmak yasaklansa da piknik ve spor yapılabiliyor.

Kentte vatandaşların hafta sonları zaman geçirmeyi tercih ettiği mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.

Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.
AA
Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.

Belgrad Ormanı'nda polis devriyesi artırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir TOMA olası yangına müdahale etmesi için Belgrad Ormanı'nda hazır tutulurken, polis devriyesi artırıldı.

Belgrad Ormanı'na gelenler evlerinde demledikleri çaylarını ve yiyeceklerini yanlarına getirdi.

Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.
AA
Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.

Burada ailesiyle zaman geçiren Barış Mengüç, "Çengelköy diye çıkmışken kendimizi burada bulduk. İyi ki de gelmişiz, duman yok, et kokusu yok. Çok daha sakin bir ortamda çocuklarımla vakit geçiriyorum. En azından akşam çalışacak belediye çalışanları da burayı temizlemek için büyük bir enerji sarf etmeyecekler. Çünkü yedikten sonra kalkıp çöpleri bırakıp gidiyoruz. Bu konuda bilinç oluşturmak çok önemli." diye konuştu.

İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden orman yasaklarıyla ilgili açıklama: Piknik yapmak serbest
GÜNDEM
İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden orman yasaklarıyla ilgili açıklama: Piknik yapmak serbest

Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.
AA
Pazar günü İstanbul'da mesire alanlarının sakin olduğu gözlendi.

24 saat denetim yapılıyor

Sultangazi Kent Ormanı girişinde de polis, zabıta ve belediye güvenlik ekipleri, ormana girmek isteyenlere uyarıda bulunurken, orman içerisinde yaşanacak herhangi olumsuzluğa karşı 24 saat yaya ve araçlarla denetim yapıyor.

Beykoz'da vatandaşların hafta sonu uğrak noktası olan Göztepe Mesire Alanı ve Tabiat Parkı da boş kaldı.

Oldukça sakin bir pazar günü geçiren Aydos Ormanı Mesire Alanı'daki işletme çalışanlarından Ferhat Bayar, "Pazar günleri buralar dolu oluyordu, ama şimdi kimsecikler yok." dedi.

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