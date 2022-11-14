Gündem İstanbuldaki terör saldırısında gözaltı sayısı 48e yükseldi
İSTANBUL

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbuldaki terör saldırısında gözaltı sayısı 48e yükseldi
Arşiv.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ekiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.

Taksim'deki terör saldırısının faili 4 ay önce geldiği kentte tekstilde çalışarak kamufle olmuş
GÜNDEM
Taksim'deki terör saldırısının faili 4 ay önce geldiği kentte tekstilde çalışarak kamufle olmuş
New York Timestan aşağılık manşet

New York Times'tan aşağılık manşet

​Bir saldırı da yabancı medyadan.
Şehit polis Fethi Sekinin babası hayatını kaybetti

Şehit polis Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti

​Kahraman bir evlat yetiştirmişti.
Eğitim ABDden talimat PKKdan

Eğitim ABD'den talimat PKK'dan

​Yakalanmasaydı Yunanistan'a kaçacaktı.
Taziyenizi reddediyoruz

Taziyenizi reddediyoruz

​Mesajı aldık çok güçlü cevap vereceğiz.
Teröre karşı biriz

Teröre karşı biriz

​Dünyadan Türkiye'ye destek yağdı.
Savunmadan teknolojiye beş anlaşma

Savunmadan teknolojiye beş anlaşma

​İşbirliği Konseyi tarihi bir adım.

Ankara'da ABD-Rusya görüşmesi

Ankara'da ABD-Rusya görüşmesi

​MİT'in ev sahipliğinde yapıldı.
Avrupa powerbank depoluyor

Avrupa powerbank depoluyor

​Enerji krizine çareyi İstanbul'da arıyorlar.
İran casusları Bakü Teknofesti adım adım izlemiş

İran casusları Bakü Teknofesti adım adım izlemiş

​Azerbaycan'da casus ağı ifşa edildi.
Yazarın eşyası da esere dahil

Yazarın eşyası da esere dahil

​Benden sonra sevenlerime emanet.
Deniz otobüsünde bomba paniği

Deniz otobüsünde bomba paniği

​Yapılan ihbar polisi harekete geçirdi.
76 yaşında 'baltalı katil' oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.