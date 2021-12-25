Gündem İstanbuldan Bursaya uzanan kan donduran olay Öldürdüğü kişinin cesedi ile 100 km yol gitti
İSTANBUL

İstanbul'dan Bursa'ya uzanan kan donduran olay: Öldürdüğü kişinin cesedi ile 100 km yol gitti

İstanbul'da kayıp müracaatı yapılan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ahmed D.'nin, Zabıba'yı öldürdükten sonra cesedin emniyet kemerini taktığı ve üstüne bir mont örterek uyuyor süsü verdiği belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yola çıkarak yaklaşık 100 kilometre yol kat edip, cesedi Bursa'da ormanlık alana attığı tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbuldan Bursaya uzanan kan donduran olay: Öldürdüğü kişinin cesedi ile 100 km yol gitti
İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı

Beylikdüzü'nde Nabıl Zabıba'nın eşinin polise başvurarak ondan 2 gündür haber alamadığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelinin son olarak bir otomobil galerisinde çalışan yine Yemen uyruklu Ahmed D. ile görüştüğünü tespit etti. Polis, Ahmed D.'yi gözaltına aldı.

Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba
Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıba

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Ahmed D. bir çok kez ifade değiştirdikten sonra cinayeti işlediğini kabul etti. Şüpheli cinayeti işyeri sahibi Suudi Arabistan uyruklu Adnan İ.'nin azmettirmesi sonucu yaptığını anlatınca, Adnan İ. de gözaltına alındı. Polis soruşturmasına göre piyasaya yüklü miktarda borcu olan Ahmed D., yine borçlu olduğu çalıştığı firmada kiralık aracını çalıştıran Nabıl Zabıba ile Gürpınar sahilinde buluştuğu bir süre sonra Ahmed D.'nin Nabıl Zabıba'yı öldürdüğü belirlendi.

CESEDİ UYAYAN BİR KİŞİ 100 KİLOMETRE TAŞIMIŞ

Polis cinayetle ilgili tüyler ürpertici detaylara da ulaştı. Ahmed D.'nin, Zabıba'yı öldürdükten sonra cesedin emniyet kemerini taktığı ve üstüne bir mont örterek uyuyor süsü verdiği belirlendi. Şüphelinin bu şekilde yola çıkarak yaklaşık 100 kilometre yol kat edip, cesedi Bursa'da ormanlık alana attığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin cesedi otomobilin içinde taşırken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

KATİL CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinde gözaltında bulunan Ahmed D., cesedi attığı yeri polis ekiplerine gösterdi. 23 Aralık 2021 tarihinde atıldığı yerden çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Poliste yapılan sorgularında Ahmed D.'nin azmettirici olarak işaret ettiği patronu Adnan İ. ise suçlamaları kabul etmedi. Poliste verdiği ifadesinde kimseyi öldürmesi için Ahmed D.'yi azmettirmediğini söylediği öğrenildi. Yetkililer olayın ikili arasında alacak verecek yüzünden meydana geldiğini söylerken, şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Üç kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürek yakan ayrıntılar: Birbirlerine sarılı halde bulunmuşlar
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Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki bir evde, dün saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
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Eve giren ekipler, 2 yaşındaki ikiz kardeşler Remzi ve Yahya ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenini buldu.
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Üç kardeşin cansız bedenlerinin, birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtilirken, ailenin komşuları, itfaiye ekiplerinin bölgeye geç geldiğini öne sürdü. Komşular, çocukların kurtarılamamasında bu gecikmenin etkili olduğunu iddia etti.
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ANNE YANGIN SIRASINDA EVDEYMİŞ<br><br>Bu arada, Nuriye Menderes'in, yangın sırasında evde olduğu ortaya çıktı. Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, \"Yangın sırasında alt kattaki mutfağımızda çocuklara kahvaltı hazırlıyordum. Çocuklar üst kattaydı, oyun oynuyorlardı. Yangının nasıl ve neden çıktığını bilmiyorum. Yangını çok geç fark ettim, yukarı çıktığımda alevler her yeri sarmıştı, çocuklarıma ulaşamadım\" dediği ifade edildi. <br>
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Sinir krizi geçiren Nuriye Menderes'in Bayındır Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu, sakinleştirici verildiği bildirildi.
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İTFAİYE İHBARDAN 12 DAKİKA 56 SANİYE SONRA ULAŞMIŞ<br><br>İtfaiyenin olay yerine geç geldiği iddialarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.
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Açıklamada, Bayındır'daki itfaiye grubunun Kaymakamlık tarafından emniyet güçlerinin Bayındır'daki atış talimi için atış alanına görevlendirildiği, yerine Tire ilçesindeki başka bir itfaiye grubunun ilçeye yönlendirildiği bildirildi. Tire'den gönderilen itfaiye grubunun gün boyunca Bayındır'da hazır bekletildiği ve ilk yangın ihbarından 12 dakika 56 saniye sonra olay yerine ulaştığı kaydedildi.
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Açıklamada, zaman çizelgesine de yer verilip, \"Saat 12.06.45'te ilk çağrı karşılayıcı 112 personeli ihbarı aldı. İtfaiye personeline iletmesi ve Bayındır Grubu'nun yönlendirilmesi ile hazırlanıp hareketi 12.10.40’ta başladı. Birinci ekip, 12.23.36’da ulaştı. İlk müdahaleye başlaması ise 12 dakika 56 saniyede oldu. İkinci ekip 12.22'de vardı. İlk müdahaleye ise 12 dakikada başladı. Üçüncü ekip ise 12.45'te tedbir amaçlı olay yerine geldi\" denildi.
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SEMT PAZARI NEDENİYLE İTFAİYE GECİKTİ İDDİASI<br><br>Öte yanda itfaiye ile yangının çıktığı ev arasındaki uzaklığın yaklaşık 1,5 kilometre olduğu bildirildi. Yangının çıktığı gün, ilçe pazarının kurulması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yangın mahalline geç ulaştığı ileri sürüldü.
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Bazı vatandaşlar itfaiye araçlarının geçmesi için pazar tezgahlarının kaldırıldığını iddia etti.
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Ölen 3 kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin sürdüğü bildirildi.<br>
Üç kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürek yakan ayrıntılar: Birbirlerine sarılı halde bulunmuşlar
İzmir'in Bayındır ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtildi. Anne Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, yangın sırasında evin alt katındaki mutfakta kahvaltı hazırladığını, durumu fark edip yukarı çıktığında alevlerin her yeri sardığını, bu nedenle çocuklarına ulaşamadığını söylediği ifade edildi.

Hastaneye taşla girip dehşet saçtı
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Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi'de bulunan özel hastanede yaşandı.
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İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi.
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Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., dehşet saçtı.
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Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.
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Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.<br>
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Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı
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Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı
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Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı
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Sultangazi'de taşla girdiği hastanede dehşet saçtı
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Hastaneye taşla girip dehşet saçtı
İstanbul Sultangazi'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden saldırgan masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı. Hızını alamayan saldırgan hastane çıkışında park halindeki dokuz araca da hasar verdi.

Esnaftan tırnakçılara uçan tekmeli dayak
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kurtköy'de meydana geldi. İddialara göre; iki kişi, hırsızlık yapmak için bir markete geldi.
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Alışveriş yapma bahanesiyle markete giren hırsızlardan biri, tırnakçılık yöntemiyle para çaldı.
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Kameraları inceleyerek durumu fark eden market sahibi Fevzi Buğanlı, hırsızlarla tartışmaya başladı.
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2 kişinin eksik para üstü iddiasıyla ısrarla para istemesi üzerine Buğanlı önce fırçayla vurdu sonra tekme attı. 2 kişinin yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kavgayı gören çevre esnafı, kavgayı ayırarak, iki şüpheliyi polise teslim etti. <br>
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Market sahibi Fevzi Buğanlı, \"Normalde kasaya kardeşim bakıyordu. Onun işi vardı bir yere gitti. Onun yerine ben baktım. Birisi geldi. 200 lira uzattı. Fiyatları bilmediğim için ürünün ne kadar olduğunu sordum. Para üstünü verdim. Marketten çıktığı sırada paranın eksik olduğunu söyledi. Şüphelendim. Kamera görüntülerini inceledim. Kamera görüntülerinde verdiğim paranın yarısını cebinin içerisine koyuyor. Bana eksik verdiğini söylüyor. Israrla eksik verdiğimi söyleyince bende kendimi tutamadım, zoruma gitti. Ondan sonra birbirimize girdik zaten. İki kişilerdi. Dışarıyı kolaçan eden hırsızda dahil oldu kavgaya. Esnaf arkadaşlar ayırmaya geldi. Fırça almak zorunda kaldım bende iki kişi oldukları için. Polise haber verdik. Gerekeni onlar yapacak\" dedi.
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Pendik'te esnaftan tırnakçılara fırçalı uçan tekmeli dayak
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Pendik'te esnaftan tırnakçılara fırçalı uçan tekmeli dayak
Esnaftan tırnakçılara uçan tekmeli dayak
İstanbul Pendik'te müşteri gibi girdiği markette tırnakçılık yaptığı öne sürülen iki kişi esnaf tarafından dövüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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