İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
Yerlikaya açıklamasında, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların ise kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini belirtti.
Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur.
Ancak;
📌Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen,
📌Birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan,
📌Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.
Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur.
Piknik yapmak, balık tutmak, yürüyüş de yasak
Öte yandan Yerlikaya, 'evde kalın' çağrılarına uymayıp keyfi olarak sokağa çıkan vatandaşlara da kısıtlamalar geldiğini belirterek, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerle; kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
📌İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler,
📌İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur. #EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/LUo2JRkBZp
📌İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler,