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İSTANBUL

İstanbul'dan çıkmak yasak mı? İstanbul Valisi açıkladı: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisiyle 27 Mart akşamı alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerarası seyahatlerin valilik izniyle yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan, özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehire dikkat çekmişti. Şehirlerarası toplu taşımaya ilk kısıtlama kararı İstanbul'da uygulanacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya kimlerin özel izinle seyahat edebileceğini de maddeler halinde açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyük İstanbul Otogarından normal zamanlarda günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor yine bir o kadar araç da giriş yapıyor. Günde 100 bin kişinin hareket halinde olduğu Otogar’da toplam 168 yazıhane ve 330 kadar da firma bulunuyor.
Büyük İstanbul Otogarından normal zamanlarda günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor yine bir o kadar araç da giriş yapıyor. Günde 100 bin kişinin hareket halinde olduğu Otogar’da toplam 168 yazıhane ve 330 kadar da firma bulunuyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden ya da ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların ise kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini belirtti.

Yolcu sayısı yüzde 83 düştü: İstanbul'da otogarlarda sessizlik hakim
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü açıkladı. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim.
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Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile Harem Otogarı en sakin günlerini yaşıyor.
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Harem otogarda yazıhane görevlisi Emirhan Demirok, Ne yolcu var, ne araba var. Hani eski Harem. İnsanlardan burada adım atamıyorduk. Şimdi bomboş dedi.
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33 yıldır otogarda çalıştığını belirten Ömer Günaydın ise, 33 yıldır Topkapı, Esenler, Harem otogarda çalışıyorum bu kadar sessiz görmedik ifadesini kullandı.
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Yolcu sayısı yüzde 83 düştü: İstanbul'da otogarlarda sessizlik hakim
Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısının yüzde 83 düştüğünü belirtti. İstanbul'da otogarlardaki sessizlik hakim. Otogarlardaki son durum havadan da görüntülendi.

Piknik yapmak, balık tutmak, yürüyüş de yasak

Öte yandan Yerlikaya, 'evde kalın' çağrılarına uymayıp keyfi olarak sokağa çıkan vatandaşlara da kısıtlamalar geldiğini belirterek, "İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerle; kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

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