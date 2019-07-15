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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstanbullular Atatürk Havalimanı'na gelmeye başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen buluşma için vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na gelmeye başladı.

Haber Merkezi AA
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı
Atatürk Havalimanı'ndaki törenler için halka toplanmaya başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" için vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'na geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla arama noktalarından geçerek Devlet Konukevi önünde yer alan apron bölgesinde toplanıyor.

Tören alanına gelmeye çalışan vatandaşlar, metro ve güvenlik kontrol noktaları önünde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıyor.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği tören için apron alanında dev bir platform kuruldu. Platformun 3 ayrı yerine konulan dev ekranlardan tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler aktarılıyor.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği tören alanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'dan özel uçakla saat 20.00'de buraya gelerek konuşma yapması bekleniyor.

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