Gündem İstanbullular dikkat Aniden bastıracak
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı

İstanbullular dikkat: Aniden bastıracak

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Son tahminlere göre saat 09.00 ile 18.00 arasında İstanbul'da bölgesel sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
İstanbul için sağanak yağış uyarısı.
İstanbul için sağanak yağış uyarısı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Ankara'nın batısı, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 33

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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