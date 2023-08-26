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İstanbullular dikkat: Bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle yarın Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

09:54 . 26/08/2023 суббота
DHA
Arşiv

Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların yarın sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Alternatif güzergahlar belirlendi

"Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu Güney'den geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar."



#İstanbul
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Vatan Caddesi
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