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Gündem İstanbullular dikkat Metrobüs güzergahı değişecek
İSTANBUL

İstanbullular dikkat: Metrobüs güzergahı değişecek

Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü (yarın) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak. Çekim nedeniyle Metrobüs araçları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Çekim yapılacak bölgelerde seyreden bazı İETT hatları da alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul’da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul’un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da Formula 1 nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEM
İstanbul'da Formula 1 nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Araçlar FSM Köprüsü güzergâhına girecek

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu’dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek.

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  • Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist: Dünyanın en popüler pistleri hangileri?
FOTOĞRAF 6
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Türkiye Grand Prix – İstanbul Park: İstanbul Park pisti F1 pilotlarını heyecanlandıran pistlerden biri. 2005 yılında ilk yarışın düzenlendiği pistteki 8. virajın ünü tüm F1 severler tarafından biliniyor. Bu viraj hem uzunluğu hem de yüksek G kuvvetine maruz bırakması sebebiyle pilotlar için zorlayıcı oluyor. Bu pistin araba yarışları tarihinde nadir görülen bir özelliği de var. Diğer pistlerin aksine burada araçlar ters yönde ilerliyorlar.
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Monako Grand Prix - Circuit de Monaco: 1950 yılında F1 listesine girdiğinden beri aynı kalan Monako pisti, şehrin dar sokaklarının trafiğe kapatılmasıyla oluşuyor. Neredeyse her pilotun hayali burada podyuma çıkmak. Monako'daki kıyı şeridinde ve şehir içinde konumlanması sebebiyle yarışı teknelerden ve evlerinden takip edenleri görebilirsiniz. Monako’nun çoğu virajı geçişi imkânsız hale getiriyor. Ayrıca dar yolları da araçların olması gerekenden çok daha yavaş gitmesine yol açıyor. Öyle ki araçların hızı 50 kilometreye kadar düşebiliyor.
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İtalya Grand Prix - Autodromo Nazionale di Monza: Formula 1 pistlerinin en uzunlarından biri olan Monza, Milano’nun 20 km yukarısında konumlanıyor. Motor sporu etkinliklerinin düzenlediği en eski pistlerden biri olan Monza’da ilk yarış 1921 yılında yapıldı. 1980 yılındaki yenileme dışında her sene yarışılan pist, efsanevi Ferrari takımının “mabedi” olarak biliniyor. Bu yüzden burada Ferrari pilotlarının podyumları muhteşem bir coşkuyla kutlanıyor. Ayrıca burası en hızlı pist olarak da kayıtlara geçmiş. 2020 yılında düzenlenen yarışta Mercedes’ten Lewis Hamilton F1 tarihinin en hızlı turu rekorunu burada kırdı.
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Belçika Grand Prix – Spa-Francorchamps: Formula 1’in en uzun pisti olan Spa-Francorchamps, en heyecanlı yarışların yaşandığı yer olarak biliniyor. Valon Bölgesi’nin Stavalot beldesinde bulunan pistte ilk yarış 1925 yılında düzenlenmiş. En eski pistlerden biri olan Spa’nın şekli ve teknik özellikleri yıllar içerisinde değiştirilip geliştirilmiş. Kalkış hızının önemli olduğu pistteki yarışlarda pilotlar tüm yeteneklerini sergileyebiliyor. Özellikle “Eau Rouge” hem en can alıcı hem de sıralamaya en çok etki eden viraj. Burası motor sporlarındaki en önemli ve ikonik viraj olarak görülüyor.
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Britanya Grand Prix – Silverstone: Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist olan Silverstone, takımlar için ayrı bir yere sahip. Bu pistte yarış olan hafta sonları festival tadında geçiyor. Monako’nun aksine burada geçişler ve sıralama değişiklikleri sıklıkla görülüyor. Silverstone bir yarış pistinde olabilecek neredeyse tüm teknik özelliklere aynı anda sahip. Bu özellikleri burada yarışı izlemeyi daha keyifli hale getiriyor. Britanya Grand Prix’in düzenlediği hafta sonunda tüm takımlar hava durumuna normal zamandan daha çok dikkat etmek zorundalar.
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Silverstone
Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist: Dünyanın en popüler pistleri hangileri?
Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan ve motor sporlarının en prestijli yarışlarından biri olan Formula 1™, 9 yıl aradan sonra Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek. İçinde bulunduğumuz gündem sebebiyle seyircisiz düzenlenmesine karar verilen Formula 1 yarışlarına dünyada 5 ayrı kıtadan birçok ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Intercity İstanbul Park'ta yarışı canlı yayınlarda 100 bin kişinin takip etmesi öngörülüyor. Bundan hareketle dünyanın en popüler Formula 1 pistlerini sizin için derledik. Tarihteki ilk Formula 1 yarışının yapıldığı pist olan Britanya Grand Prix – Silverstone'da haberimizde.

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