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İstanbullular dikkat: Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.
9:24 . 19/01/2023 Perşembe
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Metro İstanbul
'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır"
ifadeleri kullanıldı.


#Metro İstanbul
#Osmanbey metrosu
#KAPALI
42 dakika önce
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İstanbullular dikkat: Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak
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