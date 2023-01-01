İstanbullular dikkat: Osmanbey metro istasyonu geçici olarak kapatılacak
İstanbul'da, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.
9:24 . 19/01/2023 Perşembe
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Metro İstanbul
'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır"
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