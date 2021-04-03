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İSTANBUL

İstanbullular dikkat: Yarın bazı yollar kapalı olacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzenlenecek olan "N Kolay Maratonu" nedeniyle pazar günü bazı yolların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullular dikkat: Yarın bazı yollar kapalı olacak
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İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:

SAAT 02.00 - 15.00 ARASI KAPANACAK YOLLAR

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı, Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arası.

SAAT 05.00 - 15.00 ARASI KAPANACAK YOLLAR

Ayvansaray Caddesi çift yönlü, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.), Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.), Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D 100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Avrasya Tüneli, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İdo'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar, Küçük Langa Aralığı Caddesi.

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