|
Gündem

İstanbullular İETT'den sonra şimdi de cenaze aracı itti

Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüs ve otobüsler sebebiyle zor durumda kalan İstanbullu, bu kez de yolda kalan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu. İstanbul'da bir cenaze aracının bozulması üzerine vatandaşlar çareyi aracı itmekte buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

15:38 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Vatandaşlar bozulan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu.

Vatandaşlar bozulan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu.

Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almamaya devam ediyor. Haftanın neredeyse her günü bozulan metrobüs ve otobüsler sebebiyle zor durumda kalan İstanbullu, bu kez de yolda kalan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu.

ŞİMDİ DE CENAZE ARACI YOLDA KALDI

İstanbul'da bir cenaze aracının bozulması üzerine vatandaşlar çareyi aracı itmekte buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



#İBB
#cenaze aracı
#İstanbul
1 saat önce
default-profile-img
İstanbullular İETT'den sonra şimdi de cenaze aracı itti
El-Ezher İsveç ve Hollanda ürünlerini boykot çağrısında bulundu
Tıkınan su borusundan 6 metrelik kök çıktı köylüler şaşırdı: Boa yılanı geliyor
Muhalefet partisi temsilcileri: Akşener 5 vakit namaz kılar Kılıçdaroğlu Kur'an-ı ezbere biliyor
2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.