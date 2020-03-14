Gündem İstanbulluların dikkatine Yağmur geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek
İSTANBUL

İstanbulluların dikkatine: Yağmur geliyor, sıcaklık 10 derece düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’da yarın öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. HAva sıcaklığını 8 ila 10 derece düşeceğini belirten yetkililer, başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere vatandaşları birçok hastalığa karşı uyardı.

Haber Merkezi DHA
Hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.
Hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıları başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde düşüyor. AKOM’un paylaştığı verilere göre, megakentte yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi
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İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bir süredir yolu kapalı olan 2867 rakımdaki Tekeli Fidantepe üs bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.
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Yüksek rakımlı dağlık alanda yol açmak için 2 iş makinesiyle başlatılan çalışmalarda ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bazı bölgelerde çığ tehlikesine karşı kontrollü bir şekilde ilerliyor.
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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi
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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi
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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi
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Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede ulaşımın sağlanması için zorlu bir mücadele yürütüyor.

İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISI


  • AKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşlara uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgâr nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Mart’a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
ALO korona hattı faaliyette

ALO korona hattı faaliyette

Uzman hekimler telefonunuzun ucunda.
Gurbetçi hemşire uyardı

Gurbetçi hemşire uyardı

​Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Yağmur kapıda, ​sıcaklık 10 derece düşecek.
150 bine yaklaştı

150 bine yaklaştı

Bir türlü durdurulamayan salgında 5 binden fazla kişi öldü.
Futbol oynamak <br>istemiyorum

Futbol oynamak
istemiyorum

​Yıldız futbolcudan dikkati çeken koronavirüs çıkışı.
Metrolar, metrobüsler, otobüsler boş

Metrolar, metrobüsler, otobüsler boş

Vatandaş toplu taşımadan uzak duruyor.
Herkese yetecek maskemiz var

Herkese yetecek maskemiz var

​Bakan Varank çalışmaların aralıksız sürdüğü tesisi inceledi.
Üretimi durdurdu

Üretimi durdurdu

Fiyatında ve satışlarında ciddi artış olmuştu.
Milli maçlar <br>iptal edilebilir

Milli maçlar
iptal edilebilir

​TFF, UEFA ile önemli bir görüşme yapacak.
İndirimli tepki!

İndirimli tepki!

Koronavirüs fırsatçılarına karşı indirime gitti.
AVM'lerde koronavirüs önlemi

AVM'lerde koronavirüs önlemi

Açılış ve kapanış saatlerine sınırlama getirildi.
Dikkat çeken<br>1453 detayı

Dikkat çeken
1453 detayı

Türkiye'nin Yunan sınırındaki gözü: ​Bayraktar TB2
Dünyayı<br>korkutan gelişme

Dünyayı
korkutan gelişme

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Maaş sözü<br>verene 2 bin 750 TL

Maaş sözü
verene 2 bin 750 TL

​Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı.
Yıllar sonra ilk kucaklaşma

Yıllar sonra ilk kucaklaşma

​PKK'nın korkunç yüzünü gördükten sonra kaçtılar.
Herkese 2 yıl<br>yetecek ürün var

Herkese 2 yıl
yetecek ürün var

Bakliyat üreticilerinden fırsatçılarına kötü haber.
Umutlandıran gelişme

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Aşının bulunması için büyük adım: İzole ettiler.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Türkiye'de ilk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin masaya yatırıldığı ve 5 saat süren toplantıda Türkiye'de eğitime ara verilmesi kararı çıktı. İlk, orta ve liseler 16 Mart itibari ile tatil edilecek. 24 Mart'tan sonra uzaktan eğitime geçilecek. Üniversiteler de 16 Mart itibari ile 3 hafta tatil edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararla ara tatilin bir hafta öne alındığını kaydederek, "23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edileceğini bildiren Kalın, "Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak" dedi. Kalın, spor müsabakaların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını da duyurdu.
AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi

AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiği açıklandı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu, 1 jandarma ve 3 yerel güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı.

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