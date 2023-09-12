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İstanbullunun kâbusu olmuşlardı: 'Hayalet ekran' hırsızları yakalandı

İstanbul'da otomobil, gösterge ve plaka hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin toplam 174 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Çetin D. Ve Seyit Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özden B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12:00 . 12/09/2023 Salı
DHA
Şüphelilerden Çetin D. Ve Seyit Ö. cezaevine gönderildi. Özden B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Çetin D. Ve Seyit Ö. cezaevine gönderildi. Özden B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da park halindeki otomobillerin "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Bir çok ilçede hırsızlık yaptıkları öğrenilen şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi.

Şüphelilerin bir başka araçla, park halindeki otomobillerin yanına yaklaştıkları, hırsızlığı birkaç dakika içinde bitirdikten sonra hızla kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Önceki gün sabaha karşı yapılan operasyonda şüpheliler Çetin D. (25), Seyit Ö.(31) ve Özden B.(41) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Çetin D.'nin daha önceden 112, Seyit Ö.'nün 21, ve Özden B'nin 41 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis soruşturması sonucu 4 oto hırsızlığı, 32 otodan hırsızlık ve 3 plaka hırsızlığı olayının faili oldukları belirlenen şüphelinin adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Çetin D. Ve Seyit Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özden B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




Bağcılar’da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada
Bağcılar’da 150 bin liralık hayalet ekran hırsızlığı kamerada

Bağcılar'da park halindeki otomobilin camını kırıp bir buçuk dakikada 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızları fark eden çevredeki kişi otomobilin sahibine seslendi ancak başarılı olamadı. Olay, 6 Temmuz Perşembe günü saat 06.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz bir otomobille sokağa gelen hırsızlardan biri araçtan inmeden park halindeki bir otomobilin camını saniyeler içinde kırdı. Daha sonra otomobilden otomobile geçen hırsız hayalet ekranı sökmeye başladı. Beraberindeki diğer arkadaşı da geldikleri otomobilin içinde bekledi. Bu sırada sokak sakinlerinden biri hırsızları fark etti. Sokak sakini olayı engellemek için önce hırsızlara daha sonra da hırsızlığın yapıldığı otomobilin sahibi Emre Bayrak'a seslendi ancak sesini duyuramadı. Korktuğu için hırsızların yanına gidemeyen sokak sakini olay yerinden ayrıldı. Kendilerini fark edenlere aldırış etmeyen hırsızlar 1 buçuk dakika içinde söktükleri 150 bin lira değerindeki hayalet ekranı geldikleri otomobile aktarıp olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.





#İstanbul
#Hırsız
#Operasyon
39 dakika önce
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