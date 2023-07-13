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İstanbullunun ulaşım çilesi: Metro arızalandı yolcular tahliye edildi

İstanbul'da son dört yıldır klasik haline gelinen toplu ulaşımdaki aksaklıklar vatandaşı bezdirdi. Bunun son örneği ise YıldızMahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.

19:13 . 13/07/2023 Perşembe
DHA
Metro arızalandı yolcular tahliye edildi.

Metro arızalandı yolcular tahliye edildi.

Yıldız-Mahmutbey Metrosu'nun Nurtepe istasyonunda akşam saatlerinde elektrik arızası meydana geldi. Arızanın ardından seferler, Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başladı. Seferlerin, Yıldız-Nurtepe ve Nurtepe-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle gecikmeler yaşanırken, yolcular Nurtepe istasyonunda dakikalarca metronun gelmesini bekledi.


Yaşanan arıza nedeniyle Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.


#İBB
#Metro
#Arıza
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