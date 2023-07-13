İstanbullunun ulaşım çilesi: Metro arızalandı yolcular tahliye edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Adem Yıldırım, İstanbul'da kentsel dönüşüm projesinin önemini vurgulayarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konut üretme konusundaki başarısızlığını eleştirdi. Yıldırım "Maalesef 4.5 yıl geçmiş olmasına rağmen bir tane konut üretemeyen İBB Başkanından bahsediyoruz. Başkanımız biraz önce ifade etti. İstanbul'un üç tane problemi var dedi. Deprem, deprem, deprem ben de dördüncü problem olarak ekliyorum Ekrem problemi var. İstanbul'un depremden daha çok Ekrem problemi var diyorum" dedi.