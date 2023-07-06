İstanbullunun ulaşım çilesi: Metro arızası nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İstanbul’un 500T’den sonra en meşhur hatlarından biri de 11ÜS’tür. Üsküdar-Sultanbeyli arasında çalışır. Sultanbeyli’den kalkınca 55, Üsküdar’dan kalkınca 58 durakta durur. Toplaya toplaya değil de indire indire gider. On yıl önce bu hatta sabah ve akşam seferlerinde ilk duraktan sonra binmek neredeyse imkansızdı. Bir akşam saati, Bağlarbaşı durağında yolcuları otobüsün önünü kesmiş, kapılarını yumruklamış ve ardından da yolu trafiğe kapatmıştı. Ben de bir 11ÜS yolcusu olarak birkaç tweet atarak