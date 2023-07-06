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İstanbullunun ulaşım çilesi: Metro arızası nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.

09:38 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü. Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




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