İstanbullunun ulaşım çilesi: Metro arızası nedeniyle yolcular raylarda yürüdü

Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü. Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Seçim gecesi "Kazanıyoruz" manipülasyonu ile milyonların diline düşen İmamoğlu'nun, İstanbul'daki metro afişleri de algı operasyonu çıktı. İmamoğlu'nun, "yeni" dediklerinin AK Parti döneminden, "Yapıyoruz" dediklerinin de daha önce yapımına 'hayır' oyu vermesine rağmen başlanan projeler olduğu öğrenildi.
İstanbul’un 500T’den sonra en meşhur hatlarından biri de 11ÜS’tür. Üsküdar-Sultanbeyli arasında çalışır. Sultanbeyli’den kalkınca 55, Üsküdar’dan kalkınca 58 durakta durur. Toplaya toplaya değil de indire indire gider. On yıl önce bu hatta sabah ve akşam seferlerinde ilk duraktan sonra binmek neredeyse imkansızdı. Bir akşam saati, Bağlarbaşı durağında yolcuları otobüsün önünü kesmiş, kapılarını yumruklamış ve ardından da yolu trafiğe kapatmıştı. Ben de bir 11ÜS yolcusu olarak birkaç tweet atarak
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bir bölümünde kendisinin görüntüsü kullanılan; ‘Tuzla'da çok şey değişti’ isimli videosuna, bahsedilen işlerle ilgili gerçekleri dile getirdiği bir video ile cevap verdi. Başkan Yazıcı, videoda büyükşehir tarafından ‘Hayata geçirildiği’ iddia edilen yatırımlarla ilgili gerçekleri, videoda yer verilmeyen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kaderine terk edilen, ya da söz verildiği halde yapılmayan projeleri tek tek anlattı.
Güngören Merter Metrosu’nda bir kişi, takke ve şalvarlı gence sözlü tacizde bulunup saldırmıştı. Şüphelinin, İ.E.O. ve A.S.O.’ya “Defol git, Türkiye’den git” diye bağırıp yumruk sallamasıyla çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmıştı. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Ankara'da sağanağın etkisiyle metroyu su bastı. Sıhhiye Metro İstasyonu'nda Ankaralı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler şelaleyi andırırken, istasyondaki yolcular tahliye edildi. Başkentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.