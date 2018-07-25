Gündem İstanbulu sağanak vurdu
İSTANBUL

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul'u sağanak vurdu

Bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'un her iki yakasında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle metro ve tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Ayrıca Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlara müdahale ediliyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.
İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.

Vatan Caddesi'nde araçlar suya gömüldü
OYNAT 00:55
Vatan Caddesi'nde araçlar suya gömüldü
Şiddetli yağış nedeniyle Vatan Caddesi sular altında kaldı. Caddede çok sayıda araç sel sularına gömülürken bazı vatandaşlar da araçlarının üzerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri suya gömülen araçları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyor.
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Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Metro seferlerinde aksama

Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı.

  • Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor. Belediye ekipleri bu alana dolgu yaparak destek amaçlı kamyonlarla kum ve çakıl dökerken, belediye ve AKOM araçlarının bölgedeki inceleme ve destek çalışmaları sürüyor.
  • Anadolu Yakası'nda da yağış, özellikle Üsküdar, Tuzla ve Pendik ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oldu.
  • Yağış nedeniyle sahil yolunda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların kuytu yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak vatandaşları da olumsuz etkiledi.

Kız Kulesi çevresinde bazı vatandaşlar da yağmura rağmen sahilde dolaşarak serin havanın tadını çıkardı, yağmur altında Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirdi.

Ayrıca, Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada "Yoğun hava yağışı nedeniyle Tramvay Hatlarımızda ve M1 Havalimanı-Yenikapı Hattımızda seferlerde gecikmeler yaşanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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